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Курсанты военных вузов Росгвардии проходят стажировку в Кузбассе

 В течение месяца курсанты Новосибирского военного института имени генерала армии И.К. Яковлева войск национальной гвардии Российской Федерации и Пермского института войск национальной гвардии Российской Федерации будут проходить стажировку в отряде специального назначения «Кузбасс».

Ветераны и военнослужащие отряда специального назначения для курсантов Новосибирского военного института имени генерала армии И.К. Яковлева провели ознакомительную экскурсию по воинской части, где познакомили ребят с бытом военнослужащих, современными образцами бронетехники, стоящие на вооружении Росгвардии. Кроме этого, гости смогли посетить музей войск правопорядка, где ребятам рассказали о подвигах военнослужащих, истории спецподразделения и ведомства. Также курсанты 5 курса Пермского военного института Войск национальной гвардии РФ провели встречу с учащимися кемеровских школ, где рассказали школьникам о повседневных буднях курсантов и как поступить в военный институт.

 Помимо культурных мероприятий, курсантов ждет отработка задач служебно-боевого применения. Будущие офицеры будут постигать азы военного ремесла с действующими офицерами спецназа Росгвардии, узнают об опыте боевого применения спецподразделений в зоне СВО, отработают тактические действия на войсковом стрельбище. Курсанты примут участие в проведении практических занятий с личным составом отряда, будут оттачивать командирскую выучку и применять на практике знания, которые они получили в учебном заведении.

 

 

Фото: Росгвардия

 

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kuzbassnews.ru
16/03/2023
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