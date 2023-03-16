Курсанты военных вузов Росгвардии проходят стажировку в Кузбассе

В течение месяца курсанты Новосибирского военного института имени генерала армии И.К. Яковлева войск национальной гвардии Российской Федерации и Пермского института войск национальной гвардии Российской Федерации будут проходить стажировку в отряде специального назначения «Кузбасс».

Ветераны и военнослужащие отряда специального назначения для курсантов Новосибирского военного института имени генерала армии И.К. Яковлева провели ознакомительную экскурсию по воинской части, где познакомили ребят с бытом военнослужащих, современными образцами бронетехники, стоящие на вооружении Росгвардии. Кроме этого, гости смогли посетить музей войск правопорядка, где ребятам рассказали о подвигах военнослужащих, истории спецподразделения и ведомства. Также курсанты 5 курса Пермского военного института Войск национальной гвардии РФ провели встречу с учащимися кемеровских школ, где рассказали школьникам о повседневных буднях курсантов и как поступить в военный институт.

Помимо культурных мероприятий, курсантов ждет отработка задач служебно-боевого применения. Будущие офицеры будут постигать азы военного ремесла с действующими офицерами спецназа Росгвардии, узнают об опыте боевого применения спецподразделений в зоне СВО, отработают тактические действия на войсковом стрельбище. Курсанты примут участие в проведении практических занятий с личным составом отряда, будут оттачивать командирскую выучку и применять на практике знания, которые они получили в учебном заведении.

Фото: Росгвардия