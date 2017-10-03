Курсы компьютерной грамотности приглашают желающих

Специалисты Отделения ПФР по Кемеровской области на три недели станут преподавателями для слушателей курсов по компьютерной грамотности, организуемых компанией «Ростелеком» и Пенсионным фондом России в рамках реализации образовательной программы «Азбука Интернета» для людей старшего поколения.

В данный момент идет набор слушателей пенсионного возраста в группы по 10-12 человек по телефону (3842) 34-83-26 (с 8.00 до 17.00). Обучение будет проходить в г. Кемерово, по адресу пр. Ленина, 64 «А». Курс программы состоит из 20 занятий, в ходе которых участники научатся работать на компьютере и в сети Интернет.

- Я уже не первый год преподаю компьютерную грамотность по программе «Азбука Интернета», - рассказывает ведущий специалист-эксперт отдела внедрения и сопровождения информационных подсистем и баз данных Отделения Елена Гришина. – Главное для меня – доступно донести информацию моим «ученикам». На занятиях на них обрушивается масса новых знаний, но главное – они ее воспринимают в среде сверстников, могут общаться, делиться опытом. К концу обучения компьютер уже становится не страшнее знакомых гаджетов: телевизора или телефона.

Напомним, обучающее пособие, а также интернет-портал «Азбука интернета» разработаны в рамках подписанного в 2014 году «Ростелекомом» и ПФР соглашения о сотрудничестве при обучении пенсионеров компьютерной грамотности и обновляются каждый год.

Последняя версия пополнилась двумя главами об электронных услугах, доступных на сайте Пенсионного фонда России, и поиске работы через Интернет. Обновлена также глава, посвященная первым шагам в освоении компьютера. Подробно разобраны седьмая и десятая версии операционной системы Windows.

Большой интерес у слушателей курсов вызывает раздел об оплате товаров и услуг через Интернет. Есть в учебнике и описание наиболее распространенных банковских карт и алгоритма оплаты. Особое внимание уделено правилам безопасности при совершении финансовых операций в интернете.

Образовательный проект «Азбука Интернета», приуроченный ко Дню пожилого человека, в Кемерово стартует 9 октября. Занятия групп продлятся до конца месяца.