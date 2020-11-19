Кузбасс готовится к проведению международных игр «Дети Азии»

Губернатор Сергей Цивилев провел рабочее совещание по подготовке к проведению II зимних международных спортивных игр «Дети Азии». Они состоятся в Кузбассе в феврале 2023 года.

«Кузбасс уже обладает значительным опытом проведения международных мероприятий, но нам нужно готовиться к еще более масштабным событиям. В 2019 году мы добились права принимать престижные спортивные игры. Ожидается, что к нам приедут спортсмены из 20 стран Азии. Таким образом, эти соревнования не только дадут толчок развитию детско-юношеского спорта и спортивной инфраструктуры в Кузбассе, но и будут способствовать укреплению международного сотрудничества», — подчеркнул губернатор Кузбасса Сергей Цивилев в ходе совещания.

Соревнования пройдут под патронатом президента России Владимира Путина, ЮНЕСКО и Международного олимпийского комитета, а также при поддержке правительства Российской Федерации, Олимпийского совета Азии, Олимпийского комитета России, министерства спорта России.

В совещании участвовали заместители губернатора региона, руководители профильных министерств, а также главы городов, в которых пройдут состязания. Как сообщил министр физической культуры и спорта Сергей Мяус, в обязательную программу игр «Дети Азии» входят биатлон, лыжные гонки, конькобежный спорт (дисциплина «шорт-трек»), хоккей, сноуборд, горнолыжный спорт, фигурное катание. Но в Кузбассе в программу впервые добавят керлинг, прыжки на лыжах с трамплина и фристайл.

Игры примут четыре кузбасских города: Кемерово, Новокузнецк, Таштагол и Междуреченск. В каждом из них состоятся соревнования по определенным дисциплинам.

Участники совещания также обсудили состояние спортивных объектов и гостиничного комплекса региона, организацию питания спортсменов и вопросы безопасности.