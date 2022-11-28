Кузбасс лидирует в детском научном творчестве в России

Лидером по числу заявок на участие в V Детском научном конкурсе Фонда Андрея Мельниченко стал Сибирский федеральный округ. Юные сибиряки из Республик Алтай и Хакасия, Алтайского и Красноярского краев, Иркутской, Кемеровской, Новосибирской и Томской областей представят на конкурсе 164 исследовательских и инженерных проекта. Наибольшее количество работ – 82 – заявлено от Кузбасса. В числе самых активных – воспитанники ЦДНИТТ при КузГТУ «УникУм».

Всего на V Детский научный конкурс Фонда Андрея Мельниченко заявлено более 330 исследовательских и инженерных проектов школьников 5-11 классов и студентов 1-2 курсов техникумов и колледжей из 45 регионов страны. Ежегодный смотр вновь объединил сотни талантливых детей, увлеченных изучением естественных и точных наук.

Вторым по числу заявленных на ДНК-2023 проектов стал Центральный федеральный округ, где самую высокую активность показали юные ученые и изобретатели из Тульской области. Лидером по представленным на конкурс работам среди регионов Северо-Кавказского федерального округа стал Ставропольский край, а в Южном федеральном округе – Астраханская область. Наибольшую активность на Северо-Западе России проявили учащиеся Ленинградской области, а на Дальнем Востоке – Камчатского края.

Сложнее ситуация с определением лидеров среди регионов-участников V Детского научного конкурса Фонда Андрея Мельниченко в Поволжье и на Урале. Так, максимальное количество работ представлено в ПФО школьниками из Пермского края, Нижегородской и Саратовской областей, а в УФО – Ханты-Мансийского автономного округа, Свердловской и Челябинской областей.

Теперь юным исследователям и изобретателям со всей страны предстоит публичная защита своих идей и решений в рамках отборочного этапа V Детского научного конкурса. Он состоится в гибридном формате на базе образовательных центров Фонда Андрея Мельниченко и завершится до конца ноября. Лучшие работы этого тура будут рекомендованы для участия во всероссийском этапе, который пройдет в феврале будущего года.

«Проекты ДНК – это своего рода отражение состояния детского научного творчества в нашей стране. Вглядываясь в него, конечно, можно в очередной раз вспомнить известное высказывание М.В. Ломоносова о том, что «российское могущество прирастать будет Сибирью и Северным океаном». Однако столь же очевидно, что точки будущего роста есть во всех регионах страны, потому что повсюду идет серьезная работа с талантливыми детьми, – отмечает исполнительный директор Фонда Андрея Мельниченко Александр Чередник. – Мы желаем всем участникам ДНК-2023 верить в себя и настойчиво идти к своей цели, учиться и работать над собой. Только это приведет к успеху и позволит состояться в жизни».

Фото: Благотворительный фонд Андрея Мельниченко