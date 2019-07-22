Кузбасс накрыло дымкой от пожаров из соседнего региона

По данным Кемеровского Гидрометцентра, на территории Кемеровской области наблюдается ухудшение видимости из-за дымки, мглы. Такое помутнение атмосферы, вероятнее всего, вызвано продолжающимися лесными пожарами в Красноярском крае. Погодные условия, такие как северный ветер, со скоростью 5-10 м/с, и отсутствие осадков способствуют поступлению в Кузбасс воздушной массы с соседнего региона.
В регионе дополнительно введен режим по ограничению выбросов в атмосферу для предприятий.
При задымлении воздуха от природных пожаров специалисты МЧС рекомендуют соблюдать меры личной безопасности:
- по возможности минимизировать время пребывания на улице;
- плотно закрывать окна и двери;
- обеспечить обильное питье (щелочная минеральная вода, несладкие отвары шиповника, брусники, зеленый чай);
- как можно чаще проводить влажную уборку помещений.
При ухудшении самочувствия необходимо обратиться в ближайшее лечебно-профилактическое учреждение за медицинской помощью.
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Кемеровской области
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