Кузбасс накрыло дымкой от пожаров из соседнего региона

По данным Кемеровского Гидрометцентра, на территории Кемеровской области наблюдается ухудшение видимости из-за дымки, мглы. Такое помутнение атмосферы, вероятнее всего, вызвано продолжающимися лесными пожарами в Красноярском крае. Погодные условия, такие как северный ветер, со скоростью 5-10 м/с, и отсутствие осадков способствуют поступлению в Кузбасс воздушной массы с соседнего региона.

В регионе дополнительно введен режим по ограничению выбросов в атмосферу для предприятий.

При задымлении воздуха от природных пожаров специалисты МЧС рекомендуют соблюдать меры личной безопасности:

- по возможности минимизировать время пребывания на улице;

- плотно закрывать окна и двери;

- обеспечить обильное питье (щелочная минеральная вода, несладкие отвары шиповника, брусники, зеленый чай);

- как можно чаще проводить влажную уборку помещений.

При ухудшении самочувствия необходимо обратиться в ближайшее лечебно-профилактическое учреждение за медицинской помощью.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Кемеровской области