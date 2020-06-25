Кузбасс отпраздновал 75-летие Победы в Великой Отечественной войне

Торжественное прохождение техники и парадных расчетов состоялось в Кемерове в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.



В торжественном прохождении на площади Советов в Кемерове участвовали 10 единиц военной техники и более 550 человек в 10 пеших парадных расчетах. Прохождение открыл символ Победы в Великой Отечественной войне, танк Т-34 с копией Знамени Победы. Боевая машина найдена поисковиками в районе деревни Ловец Невельского района Псковской области весной 2015 года. После празднования танк займет почетное место на постаменте возле Кемеровского президентского кадетского училища.



В составе пеших расчетов в прохождении участвовали офицеры, сержанты и солдаты соединений и воинских частей, войск Национальной гвардии, сотрудники МЧС, МВД и других силовых ведомств. В механизированной части прохождения были задействованы БМ-13 («Катюша»), грузовые автомобили времен Великой Отечественной войны, пушка ЗИС-3. Механизированную колонну замыкали восстановленные энтузиастами автомобили советского производства.



На праздничном мероприятии присутствовали Полномочный представитель Президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, губернатор Кузбасса Сергей Цивилев, командующий 41-ой общевойсковой армией генерал-майор Яков Резанцев.



Торжества в столице Кузбасса продолжились на площади Московской, где 300 автомобилей выстроились в виде цифры 75. Представитель Книги рекордов России зафиксировал рекорд по количеству автомобилей, принявших участие в построении, и вручил губернатору Кузбасса Сергею Цивилеву подтверждающий сертификат. Флешмоб сопровождался прыжком с парашютом с высоты 1700 метров. Парашютисты развернули в небе над площадью огромную копию Знамени Победы площадью 250 квадратных метров.



Торжественные прохождения состоялись также в Новокузнецке, Юрге и Белове. В Белове в торжественном марше участвовали шесть парадных расчетов - по главной улице города промаршировали солдаты, сержанты и офицеры воинских частей Юргинского гарнизона, сотрудники МЧС, правоохранительных и силовых структур. Торжественный марш возглавила знаменная группа, в которую вошли лучшие представители юнармейского движения – курсанты центра военно-патриотического воспитания «Разведчик». Автоколонну возглавила легендарная ударная установка времен Великой Отечественной войны «Катюша». В рамках празднования в Белове состоялись также выступления спортсменов-гиревиков. На центральной площади города упражнения с гирями выполняли 75 спортсменов из разных городов и районов Кузбасса. Они поднимали гири весом 24 кг на протяжении 1418 секунд в память о 1418 днях Великой Отечественной войны. Общий вес, который подняли участники – 437 320 кг. Это новый рекорд России, результат спортсменов был зафиксирован в Книге рекордов России.



В Юрге торжественное прохождение состоялось на проспекте Победы. В нем участвовали парадные расчеты воинских частей, 9 единиц военной техники: танк Т72-Б-3, самоходная гаубица 2С3, зенитно-ракетный комплекс «Стрела-10», по два зенитно-ракетных комплекса «Оса», БТР-80 и БМ-21 «Град». К шествию присоединились ретроавтомобили, в небе над участниками шествия пролетели три параплана.