Кузбасс переходит на новую систему сбора и сортировки отходов

В Кузбассе продолжается переход на новую систему сбора и сортировки отходов.
В администрации Кемеровской области обсудили вопросы глубокой переработки мусора. Сбором и переработкой пластика в регионе занимаются около десяти организаций, сбором макулатуры – двадцать одна организация. Сбором и утилизацией компьютерной техники и батареек - одно предприятие, которое отправляет собранные батарейки в Челябинск для переработки.
30/01/2018
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