Кузбасс переходит на новую систему сбора и сортировки отходов

Кемеровчанин громко хлопнул дверью такси и получил в лоб от водителя В машину сели 19-летний парень и его подруга, однако водитель посчитал, что они слишком громко...

В Кузбассе часть дороги перекрыли из-за подтопления родниковыми водами В Кузбассе часть дороги «Ленинск-Кузнецкий – Прокопьевск – Новокузнецк» перекрыли из-за подтопления...

Выстрелившему в глаз мужчине из «Осы» кузбассовцу предъявят обвинение В ближайшее время подозреваемому в преступлении предъявят обвинение.