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Кузбасс первым в России начал производство антибактериальной бумаги из вторсырья

Уникальный для российского рынка продукт производят на заводе «Кузбасский СКАРАБЕЙ». 

Аналогичными разработками до этого занимались в США, Израиле, Китае. 

Технология основана на использовании безопасного для человека и животных биоцида (вещество на основе ионов серебра), который наносят на внутреннюю сторону упаковки для продуктов, а также лекарств.

Бумажная основа — переработанная макулатура, антибактериальный состав производится в Кузбассе, что при идентичных свойствах делает нашу упаковку в разы дешевле импортных аналогов и в конечном итоге ведет к снижению цен в магазинах, так как стоимость импортной упаковки существенно увеличивает стоимость товара.

 

 

Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса

 

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20/06/2022
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