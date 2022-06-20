Кузбасс первым в России начал производство антибактериальной бумаги из вторсырья

Уникальный для российского рынка продукт производят на заводе «Кузбасский СКАРАБЕЙ».

Аналогичными разработками до этого занимались в США, Израиле, Китае.

Технология основана на использовании безопасного для человека и животных биоцида (вещество на основе ионов серебра), который наносят на внутреннюю сторону упаковки для продуктов, а также лекарств.

Бумажная основа — переработанная макулатура, антибактериальный состав производится в Кузбассе, что при идентичных свойствах делает нашу упаковку в разы дешевле импортных аналогов и в конечном итоге ведет к снижению цен в магазинах, так как стоимость импортной упаковки существенно увеличивает стоимость товара.

Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса