Кузбасс получил 7 междугородных автобусов стоимостью более 60 млн рублей

Семь междугородных автобусов российского производства VOLGABUS 5285G2 прибыли в Кузбасс по региональной госпрограмме «Оптимизация развития транспорта и связи». В каждом автобусе 45 мест для пассажиров, стоимость одного автобуса — более 8,8 млн рублей.
Новые автобусы работают на экологичном топливе — метане и соответствуют всем требованиям безопасности. Каждый автобус оборудован прибором контроля режима труда и отдыха водителя, спутниковой навигацией, устройством вызова экстренных служб, а также автоматической системой пожаротушения. Шесть автобусов будут работать в автотранспортных предприятиях Кемерова и Новокузнецка — по три в каждом городе, еще один – в Юрге.
19/08/2020
Главные новости
Популярное за месяц
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
|
Ночью по области, днём в отдельных районах пройдут кратковременные дожди, грозы, возможен град.
|
На утро среды, 19 августа, стало известно о том, что еще одна пациентка скончалась от коронавируса...
|
В начале августа рабочие приступили к монтажу последней балки. Всего за время ремонта было заменено...
|
Защитники кузбасской Черемзы, где местные жители протестуют против строительства разрезом «...