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Кузбасс получил 7 междугородных автобусов стоимостью более 60 млн рублей

Семь междугородных автобусов российского производства VOLGABUS 5285G2 прибыли в Кузбасс по региональной госпрограмме «Оптимизация развития транспорта и связи». В каждом автобусе 45 мест для пассажиров, стоимость одного автобуса — более 8,8 млн рублей.

Новые автобусы работают на экологичном топливе — метане и соответствуют всем требованиям безопасности. Каждый автобус оборудован прибором контроля режима труда и отдыха водителя, спутниковой навигацией, устройством вызова экстренных служб, а также автоматической системой пожаротушения. Шесть автобусов будут работать в автотранспортных предприятиях Кемерова и Новокузнецка — по три в каждом городе, еще один – в Юрге.

Общество
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kuzbassnews.ru
19/08/2020
Общество
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