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Кузбасс получит дополнительные 5 млрд рублей на выполнение социальных обязательств

Кузбасс вошел в число 39 регионов России, которые получат дополнительные федеральные средства на поддержание стабильности бюджетной системы. Средства в том числе пойдут на выполнение социальных обязательств перед гражданами и борьбу с распространением COVID-19. Соответствующее распоряжение подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

«В этом году мы недополучили значительный объем доходов из-за пандемии коронавируса, поэтому федеральные средства позволят нам решить несколько важных бюджетных задач. В приоритете выполнение социальных обязательств перед гражданами, в том числе своевременная выплата всех пособий и субсидий, а также поддержка системы здравоохранения Кузбасса», — сообщил губернатор Сергей Цивилев.

Всего речь идет о выделении 80 млрд рублей. Из них чуть более 5 млрд будет направлено в Кузбасс.

В 2020 году по поручению Президента России Владимира Путина на поддержку региональных бюджетов уже было направлено более 200 млрд рублей. Приоритет отдается территориям с высокими темпами роста инвестиционных расходов.

Средства будут выделены из резервного фонда Правительства.

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kuzbassnews.ru
24/11/2020
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