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Кузбасс присоединился к патриотической акции Росгвардии "Читаем Сараева"

 Сотрудница Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу майор Ольга Алямкина стала участницей ведомственного патриотического проекта «Читаем Сараева», посвященного 80-летию Сталинградской битвы.

Ольга прочла отрывок из книги командира легендарной 10-й стрелковой дивизии НКВД Александра Андреевича Сараева на фоне кемеровского мемориального комплекса «Свет Памяти». В фрагменте из книги Сараева «Стояли насмерть» рассказывается о героизме воинов НКВД во время боев с гитлеровцами у поселка Купоросный на берегу Волги в сентябре 1942 года.

 «Война не обошла стороной и нашу семью. Мы бережно храним воспоминания о родных, кто трудился в тылу и бил врага на фронте. Участие в подобном патриотическом проекте – это возможность еще раз напомнить всем ныне живущим о героическом подвиге советского народа», – поделилась офицер Росгвардии Ольга Алямкина.   

 

 

Фото: Росгвардия

 

Культура
kuzbassnews.ru
12/10/2022
Культура

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