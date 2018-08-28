Кузбасс с рабочим визитом посетил Владимир Путин

Владимир Путин посетил с рабочим визитом Кемеровскую область. Главная цель визита — заседание Комиссии по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности.

В рамках визита состоялась встреча Президента Российской Федерации Владимира Путина и врио губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева.

Врио губернатора Кемеровской области доложил президенту, что Кузбасс приступил к реализации программы социально-экономического развития региона, все предприятия, компании и жители приняли участие в разботке Стратегии — 2035.

Цивилев обратился к президенту с просьбой поддержать региональную инициативу о праздновании в 2021 году 300-летия с начала угледобычи на територии Кемеровской области, так как по сохранившимся документам именно в 1721 году на территории области был обнаружен уголь.

«Поддержка федерального центра в подготовке к празднованию юбилея даст нам мощный толчок в реализации программ и развитии Кузбасса, чтобы сделать его процветающим регионом», — сказал врио губернатора.