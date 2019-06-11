Кузбасс совершенствует технологии в области трансплантологии

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Как сообщили в областном департаменте охраны здоровья населения, в 2019 году планируется провести 60 трансплантаций почки, 10 — печени, 10 — сердца. С начала года кузбасские врачи уже выполнили 29 пересадок почки, 6 — сердца, 5 — печени. При этом в 2018 году было выполнено трансплантаций: 60 — почки, 3 — печени, 5 — сердца.
Фото пресс-служба АКО
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