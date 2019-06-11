Кузбасс совершенствует технологии в области трансплантологии

Глава Кузбасса отреагировал на просьбу жителей об убежище в Канаде Глава Кузбасса Сергей Цивилев поручил оказать поддержку жителям города Киселевск, которые захотели...

Новокузнечан приглашают на вечерний велопробег Вечерний велопробег, посвященный празднованию Дня России, состоится в Новокузнецке 11 июня. Принять...

38 миллиардов рублей инвестируют в Кузбасс после ПМЭФ После окончания Петербургского международного экономического форума власти Кузбасса ожидают...