Кузбасс стал участником акции "Тест на ВИЧ"

С 3 по 6 августа кузбассовцы смогут бесплатно пройти обследования в мобильных пунктах четырех городов.

3 августа мобильные пункты тестирования начали работу в Ленинске-Кузнецком (с 11 до 18 час.; здравпункт ШУ им. Анатолия Рубана, ул. Шилина, 1) и в Новокузнецке (с 13 до 19 час. у главного входа в ТРЦ «Полет», пр. Шахтеров, 19 А).

4 августа пункты откроются в Кемерово: I пункт — возле Театра для детей и молодежи (ул. Арочная, 37; с 10 до 12 час.;), II пункт — у главного входа в ТРЦ «Лапландия» (пр. Октябрьский, 34; с 10 до 18 час.).

Также пройти тестирование 4 августа смогут жители и гости Белова — у главного входа в ТЦ «Торговый Дом» (ул. Советская, 29; с 10 до 16 час.).

5 августа пункты будут работать в двух городах. В Ленинске-Кузнецком — Центральная площадь Победы (с 10 до 18 час.). В Кемерово — возле ЦУМа (с 10 до 18 час.).

Заключительное мероприятие, посвященное участию региона во Всероссийской акции «Тест на ВИЧ: Экспедиция», пройдет 6 августа в Кемерово (с 10 час., Театр для детей и молодежи, ул. Арочная, 37).