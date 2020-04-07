Кузбасс усиливает контроль за прилетающими в регион

Пассажиры прибывающие в Кузбасс авиарейсами, обязаны провести 14 дней в режиме изоляции под наблюдением врачей. Жители Кузбасса будут изолированы в домашних условиях; гости из других регионов России проведут две недели в обсерваторе. Требование обязательной изоляции распространятся на пассажиров всех рейсов из Москвы, а также на всех, кто возвращается после поездки за рубеж, вне зависимости от того, из какого города совершается авиарейс.

Органы власти обеспечат доставку всех подлежащих обязательной изоляции пассажиров из аэропортов домой или в обсерватор с соблюдением необходимых мер предосторожности.