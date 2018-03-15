Кузбасс – в лидерах по внедрению системы социального обеспечения

Кемеровская область занимает лидирующие позиции среди других субъектов РФ по объемам загрузки информации в базу Единой государственной информационной системы социального обеспечения (ЕГИССО).

Сейчас в федеральном реестре поставщиков информации зарегистрировано 106 организаций из Кузбасса. Из них – 8 представляют исполнительные органы государственной власти и 98 – учреждения и администрации муниципального уровня. Больше половины зарегистрированных поставщиков уже активно вносит в систему информацию о мерах социальной защиты (поддержки) населения, которые оказывает их ведомство.

По данным Межрегионального информационного центра, в ЕГИССО уже загружена 11 761 мера и категория получателей мер социальной защиты (поддержки).

В Кузбассе самыми распространёнными мерами социальной защиты являются 50%-я компенсация по оплате электроснабжения, холодного и горячего водоснабжения, отопления, жилья, капитального ремонта, которые получают более 200 категорий льготников, такие, как ветераны труда с наградой, ветераны труда, имеющие стаж 45 лет – мужчины, 40 лет - женщины, а также граждане, имеющие 1, 2 или 3 группы инвалидности и др.

В то же самое время одному человеку может быть назначено несколько мер социальной защиты (поддержки). Эти данные в Кемеровской области загрузили в ЕГИССО оперативнее всех других регионов страны. Цифра по количеству загруженных фактов назначений мер социальной защиты (поддержки) впечатляет: 10,7 миллиона.

По оценке заместителя управляющего ОПФР по Кемеровской области Тараса Башкирова, именно слаженная работа кузбасских участников проекта, поддержка Администрации Кемеровской области, содействие потенциальным пользователям системы со стороны Отделения ПФР как координатора, позволило региону добиться таких высоких результатов и в несколько раз опередить запланированные показатели.

Уже на этапе ввода данных становится понятно, каким мощным информационным ресурсом предстоит стать ЕГИССО. Благодаря системе можно будет повысить прозрачность и эффективность межведомственного взаимодействия в части выполнения социальных обязательств, а для граждан ЕГИССО станет источником информации о правах на социальное обеспечение и средством контроля за объемом и качеством мер соцзащиты.