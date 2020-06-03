Кузбасс входит в тройку регионов-лидеров Сибири по эффективности использования сельхозземель

Сельскохозяйственная отрасль Кузбасса развивается, область входит в тройку лучших регионов Сибири по эффективности использования земель сельскохозяйственного назначения, сообщил губернатор Сергей Цивилев.



«На сельскохозяйственной отрасли пандемия не отразилась. Все было сделано для того, чтобы АПК региона развивался. Мы готовились к рывку, например, провели ревизию сельхозземель в 2019 году. Определили сколько земель не введено в сельхозоборот. В этом году 18 тыс. га будет введено в оборот дополнительно. Мы входим в тройку лучших регионов Сибири, где площадь неиспользуемых сельхозземель наименьшая. Но еще остался большой задел – на очереди 88 тыс. га для ввода. Каждый метр, каждый гектар сельхозземель должен работать на экономику Кузбасса», – сказал Сергей Цивилев на пресс-конференции 2 июня.



Хозяйства области завершили сев яровых зерновых раньше запланированного срока. Площадь составила 522,3 тыс. га. В прошлом году сев зерновых был завершен неделей позже, площадь была меньше на 28 тыс. га. Кузбасс вошел в тройку регионов-лидеров Сибири по приросту посевных площадей яровых зерновых культур.

По данным Министерства сельского хозяйства Кузбасса, пшеницей занято 298,5 тыс. га полей. Помимо пшеницы, аграрии посеяли ячмень на площади 102,4 тыс. га, горох – 31,6 тыс. га, гречиху – 17,7 тыс. га, овес – 71,3 тыс. га. В этом году планируется собрать 1 млн 140 тыс. тонн зерна, на 42 тыс. тонн больше показателя прошлого года.



В настоящее время аграрии досевают технические и кормовые культуры, картофель и овощи. В целом на сегодняшний день яровой сев составляет 664 тыс. га. Так, рапсом на зерно засеяно 70,8 тыс. га пашни; 0,4 тыс. га занял подсолнечник; 2,8 тыс. га – кукуруза; 3,5 тыс. га – лен; 7 тыс. га – соя; многолетние травы – 2,4 тыс. га; однолетние – 45,1 тыс. га. Картофеля посажено 8127 га (93% от плана), овощей – 870 га (72 % от плана). По прогнозам посевная кампания будет полностью завершена уже на этой неделе, в лучшие агротехнические сроки.



Два муниципалитета в этом году продолжают, сев экспериментальных культур: в Яшкинском округе сеют горчицу, в Промышленновском округе – амарант. Технологии их возделывания в целом уже отработаны: амарант – отличная кормовая культура, идет на корм как домашней птице, так и крупному рогатому скоту и свиньям. Что касается горчицы, эта культура будет реализована на производство масла.