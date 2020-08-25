Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Кузбасс вошел в тройку регионов России – лидеров по доступности школьного образования

Коэффициент доступности школьного образования в Кузбассе составляет 190 из 200. По этому показателю область занимает третье место среди всех регионов России после Санкт-Петербурга (коэффициент 199) и Москвы (коэффициент 198), сообщила детский омбудсмен Анна Кузнецова в ходе совещания уполномоченных по правам ребенка в России.

Уровень доступности школьного образования рассчитывался с учетом количества учащихся в сельской местности, в городах, в регионе в целом, числа детей, не обучающихся из-за плохого материального положения или причин, связанных со здоровьем.

При расчете рейтинга рассматривались также такие параметры, как бюджет на одного школьника, количество детей, не подлежащих обучению, процент выбывших и не продолживших обучение, количество школьников, систематически пропускающих занятия без уважительных причин, детей, обучающихся во вторую и третью смену, выпускников, не получивших аттестат, учителей с высшим образованием.

Образование
Общество
Топ
kuzbassnews.ru
25/08/2020
Образование
Общество
Топ
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Новая неделя в Новокузнецке начнётся с дождей
Днём столбик термометра покажет +20 градусов, ночью метеорологи прогнозируют +14 градусов....
Кузбассовца осудили за контрабанду из Белоруссии
Занимающийся бодибилдингом мужчина заказал через интернет-магазин из соседней страны анаболические...
В Новокузнецке у вокзала зарезали мужчину
В Новокузнецке, на площади у железнодорожного вокзала, зарезали мужчину. Нападавший скрыться не...
Сколько Кузбасс потратит на Московскую площадь и набережную
Отдельно в документе приводятся средства, которые потратят на строительство Московской площади —...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2020
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus