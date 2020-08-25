Кузбасс вошел в тройку регионов России – лидеров по доступности школьного образования

Коэффициент доступности школьного образования в Кузбассе составляет 190 из 200. По этому показателю область занимает третье место среди всех регионов России после Санкт-Петербурга (коэффициент 199) и Москвы (коэффициент 198), сообщила детский омбудсмен Анна Кузнецова в ходе совещания уполномоченных по правам ребенка в России.

Уровень доступности школьного образования рассчитывался с учетом количества учащихся в сельской местности, в городах, в регионе в целом, числа детей, не обучающихся из-за плохого материального положения или причин, связанных со здоровьем.

При расчете рейтинга рассматривались также такие параметры, как бюджет на одного школьника, количество детей, не подлежащих обучению, процент выбывших и не продолживших обучение, количество школьников, систематически пропускающих занятия без уважительных причин, детей, обучающихся во вторую и третью смену, выпускников, не получивших аттестат, учителей с высшим образованием.