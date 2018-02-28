Новости Кузбасса

Музыкально-литературная акция с участием актера и поэта Сергея Маховикова и Ансамбля песни и пляски Росгвардии прошла накануне в Государственной филармонии Кузбасса.

В фойе филармонии была развернуты музейная экспозиция Росгвардии, повествующая о становлении и развитии ведомства и фотовыставка, посвященная героической летописи войск. Для гостей мероприятия организовали оружейный мастер-класс с демонстрацией стрелкового оружия и обмундирования.

- Подобная благотворительная акция проводится впервые в регионе, и мы очень рады, что концертная программа стартовала именно в Сибири. Кузбасс славен не только шахтерским трудом, но и героическими подвигами земляков на фронтах Великой Отечественной войны, а также в локальных конфликтах. Поэтому песни и стихи, которые исполнит Сергей Анатольевич со сцены, будут как никому близки и нашим зрителям, - сказал начальник управления Росгвардии по Кемеровской области полковник полиции Юрий Кель.

Перед началом концерта знаменитый актер вместе с семьей пообщался с представителями прессы.

- Мы не только напоминаем зрителям о подвигах русских солдат, но и показываем им подлинный образ российского офицера, военнослужащего, сотрудника, который самоотверженно служит своему Отечество и народу, -отметил Сергей Маховиков. На вопрос журналистов хотел ли он, чтобы дочь повторила его творческий путь, актер ответил: «Главное, чтобы она пошла по пути любви к своей Родине».

В зале в этот день присутствовали представители администрации области, руководители силовых структур, ветераны правоохранительных органов, студенты, воспитанники кадетского корпуса, сотрудники и военнослужащие Росгвардии Кузбасса и их родственники.

На сцене Государственной филармонии Кузбасса артист Сергей Маховиков представил концертную программу, состоящую из музыкальных композиций, поэтических произведений и художественных образов. Зрители тепло встречали известные и любимые песни прошлых лет и с удовольствием подпевали и поддерживали аплодисментами столичных гостей.

Самые восторженные эмоции от концерта высказал один из гостей мероприятия. - Зал и артисты на сцене – как один организм. Мы вместе радовались, грустили… Все вместе мы испытывали гордость за свою Родину.