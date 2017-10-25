«Кузбассэнерго - РЭС» модернизирует управление электросетевым комплексом

В рамках программы модернизации диспетчерских пунктов в 19 подразделениях филиала ПАО «МРСК Сибири»(входит в группу компаний ПАО «Россети») – «Кузбассэнерго – РЭС» до конца года энергетики смонтируют новые мнемощиты для контроля и управления энергообъектами в зоне ответственности филиала. На реализацию проекта энергетики направят порядка 12 млн рублей.

Новое автоматизированное оборудование будет установлено в 19 подразделениях - районах электрических сетей «Кузбассэнерго – РЭС». Каждый мнемощит изготовлен по специальному заказу и отображает схему электросетей того или иного района.Управление осуществляется с диспетчерского компьютера. Сюда стекаются все данные о текущем состоянии энергосистемы, здесь же они обрабатываются и хранятся. Любые изменения в работе энергообъектов автоматически отражаются на панели щита.

Установка мнемощитов в оперативно-диспетчерских пунктах – этопродолжение работы по развитию Центра управления сетями «Кузбассэнерго – РЭС» и модернизации управления электросетевым комплексом Кузбасса.

Сегодня в кузбасском филиале уже завершились работы по модернизации диспетчерского щита Центра управления сетями (ЦУС), введенного в работу в 2008 году. Вместо ламповых кубов видеостены, с помощью которой осуществляется визуальный контроль и управление, энергетики установили 10 проекционных видеокубов со светодиодным модулем

LED апгрейд видеостены позволит обеспечить максимально надёжную работу сетевого комплекса в период пиковых нагрузок. Важными преимуществами обновленной видеостены являются увеличение ресурса до 100 000 часов в режиме работы 24/7, что снижает затраты на расходные материалы, а также высокоэффективное воздушное охлаждение. Используемые технологии также позволяют значительно повысить качество изображения, а светодиодный источник обеспечивает передачу цветов в более широком диапазоне, облегчая восприятие информации для диспетчеров. Низкое электропотребление ведет к уменьшению выбросов углекислого газа в атмосферу, кроме того, отпадает необходимость использования токсичных ртутных ламп.

- В оперативном управлении филиала насчитывается 415 объектов диспетчеризации, в том числе есть транзитные линии электропередачи. Весь комплекс мероприятий по модернизации щитов направлен на повышение надежности и эффективности диспетчерского управления, улучшение ведения режимов и производственных процессов, ускорение ликвидации нарушений. В конечном итоге, внедрение современного оборудования позитивно скажется на надежности электроснабжения потребителей Кемеровской области, - отмечает и. о. заместителя генерального директора - директора филиала «Кузбассэнерго – РЭС» Борис Берлин.