«Кузбассэнерго – РЭС» завершил реконструкцию одного из самых масштабных энергообъектов на юге Кузбасса
Специалисты филиала «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго-РЭС» успешно завершили работы в рамках одного из крупнейших объектов инвестиционной программы предприятия - реконструкцию высоковольтной линии электропередачи 110 кВ от Южно-Кузбасской ГРЭС до подстанции «Темирская».
Проект обновления энергетического узла заключался в полном техническом перевооружении старой двухцепной ЛЭП напряжением 110 киловольт, которая отработала свой ресурс. Это одна из главных «энергоартерий» Таштагольского района, которая помимо знаменитых горнолыжных комплексов Шерегеша и рудодобывающих предприятий, снабжает электроэнергией еще ичасть Новокузнецкого района Кемеровской области.
Горно-таежная местность, необходимость строительства технологических дорог, а также множество пересечений с авто и железнодорожными магистралями – несмотря на все эти сложности энергетики завершили работы раньше установленного срока. По оценкам специалистов, глобальное перевооружение энергообъекта сохранит его уровень надёжности ещё в течение 25 лет.
«Реконструкция высоковольтной ЛЭП «ЮК ГРЭС — Темирская» — один из приоритетных проектов инвестиционной программы «Кузбассэнерго — РЭС», который стал возможен благодаря регуляторному соглашению между руководством «МРСК Сибири» и администрацией Кемеровской области, - поясняет и. о. заместителя генерального директор – директор филиал «Кузбассэнерго – РЭС» Борис Берлин. - На реализацию всех проектов «Кузбассэнерго-РЭС» намерено направить в этом году 2,3 млрд рублей. Постоянные вложения компании в развитие и реконструкцию электросетевого комплекса повышают инвестиционную привлекательность региона, помогают надежно и бесперебойно обеспечивать электроэнергией всех потребителей».
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