«Кузбассэнергосбыт» победил в конкурсе проектов по энергосбережению

Проект по энергосбережению от «Кузбассэнергосбыт» признан лучшим в областном этапе всероссийского конкурса «МедиаТЭК-2017». Компания реализовала ряд мероприятий по экономии электроэнергии в Кемеровском доме-интернате для престарелых и инвалидов.

Победителей наградили во время фестиваля энергосбережения «Вместе ярче». Энергетикам вручили два диплома 1 степени в номинациях «Лучший проект по модернизации уличного освещения» и «Лучший проект по энергосбережению и повышению энергоэффективности в медицинском учреждении». «В 2017 году мы заключили с домом-интернатом энергосервисный контракт, согласно которому модернизировали оборудование в учреждении, – поясняет технический директор «Кузбассэнергосбыт» Владимир Кранзеев.

– Мы заменили старые уличные лампы на светодиодные фонари и установили современную индукционную печь взамен старой кухонной. Эти мероприятия позволяют экономить дому-интернату до 75 тыс. рублей в год на электроэнергии».