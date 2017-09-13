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«Кузбассэнергосбыт» победил в конкурсе проектов по энергосбережению

Проект по энергосбережению от «Кузбассэнергосбыт» признан лучшим в областном этапе всероссийского конкурса «МедиаТЭК-2017». Компания реализовала ряд мероприятий по экономии электроэнергии в Кемеровском доме-интернате для престарелых и инвалидов.

Победителей наградили во время фестиваля энергосбережения «Вместе ярче». Энергетикам вручили два диплома 1 степени в номинациях «Лучший проект по модернизации уличного освещения» и «Лучший проект по энергосбережению и повышению энергоэффективности в медицинском учреждении». «В 2017 году мы заключили с домом-интернатом энергосервисный контракт, согласно которому модернизировали оборудование в учреждении, – поясняет технический директор  «Кузбассэнергосбыт» Владимир Кранзеев.

– Мы заменили старые уличные лампы на светодиодные фонари и установили современную индукционную печь взамен старой кухонной. Эти мероприятия позволяют экономить дому-интернату до 75 тыс. рублей в год на электроэнергии».

Общество
kuzbassnews.ru
13/09/2017
Общество
Новости Кузбасса

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