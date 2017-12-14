Кузбассэнергосбыт поставил под угрозу теплоснабжение деревни Пятково. Компания нарушила Закон о защите конкуренции.Этот факт подтвердила комиссия Кемеровского УФАС России на заседании 13 декабря.

Основанием для возбуждения дела послужило обращение ООО «Теплоснаб» - теплоснабжающей организации, обслуживающей деревню Пятково Юргинского района. Управление установило, что ПАО «Кузбассэнергосбыт» в феврале 2017 года направило требование об ограничении потребления электроэнергии до уровня 575 кВ*час в сутки по факту задолженности Теплоснаба. Такой режим мог привести к полной остановке работы единственной котельной в деревне (промерзанию систем отопления и другим последствиям), прекращению теплоснабжения (горячего водоснабжения) населению.

По словам заявителя, теплоснабжающая компания не стала брать на себя такую ответственность и требование публичного акционерного общества не исполнила.

Кемеровское УФАС России признало ПАО «Кузбассэнергосбыт» злоупотребившим доминирующим положением на рынке поставки электроэнергии, нарушившим часть 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции. В результате под угрозу был поставлен непрерывный технологический процесс в отопительный сезон, были ущемлены интересы ООО «Теплоснаб» и неопределенного круга потребителей.

Предписание нарушителю не выдавали, поскольку фактически режим ограничения введен не был, однако результаты дела станут основанием для возбуждения административного производства в отношении компании.

Для справки:

В соответствии с ч. 1 ст. 10 Закона о защите конкуренции запрещаются действия (бездействие) занимающего доминирующее положение хозяйствующего субъекта, результатом которых являются или могут являться недопущение, ограничение, устранение конкуренции и (или) ущемление интересов других лиц (хозяйствующих субъектов) в сфере предпринимательской деятельности либо неопределенного круга потребителей.

Ответственность за нарушение ч. 1 ст. 10 Закона о защите конкуренции предусмотрена ст. 14.31 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.