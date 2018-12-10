Кузбасская бобслеистка стала серебряной призеркой Кубка мира

Кузбасская бобслеистка Надежда Сергеева и Юлия Беломестных из Московской области, завоевали серебряную медаль Кубка мира. В Латвии в городе Сигулде завершился первый этап Кубка мира по бобслею среди женщин («двойки»). Российский дуэт завоевал серебряную медаль международных соревнований. Экипаж «двоек» Надежды Сергеевой по сумме двух заездов опередил на 0,21 секунды представительниц Германии Анну Кёлер и Лизу Софи Герике. Это первый подиум россиянок в бобслее за 14 лет. В последний раз бобслеистки из России стояли на подиуме Кубка мира в феврале 2004 года.