Кузбасская энергосетевая компания установила монопольно высокую цену для размещения кабелей связи на своих опорах ЛЭП

2 июля Кемеровское УФАС России вынесло решение по делу в отношении ООО «КЭнК», которое нарушило антимонопольное законодательство. Энергосетевая компания установила необоснованно высокие цены для размещения ВОЛС (оптоволокна) и кабелей операторов связи на своих опорах ЛЭП.

Осенью 2018 года В Кемеровское УФАС России с таким заявлением обратились два общества: ООО «Интерком» (г. Прокопьевск) и ООО «Интернет-42» (г. Анжеро-Судженск). Оба написали о незаконных высоких тарифах. Так, с 1 июня 2018 года ООО «КЭнК» за размещение ВОЛС, силовых проводов и оборудования до 10 кг на одной опоре повысил цену с 354 рублей до 377 рублей в месяц, а за телефонные линии – со 118 до 188 рублей.

Комиссия установила факт монопольно высокой цены для доступа к сопряженным объектам инфраструктуры в границах своих электрических сетей на территории Кемеровской области. Компании предписано привести стоимость оказания этих услуг в соответствие с требованиями Правил недискриминационного доступа.

Для справки:

Правила недискриминационного доступа к инфраструктуре для размещения сетей электросвязи № 1284 утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.11.2014 № 1284.

ООО «КЭнК» является территориальной сетевой организацией на территории Кемеровской области, оказывает потребителям услуги по передаче электрической энергии, а также распоряжается инфраструктурой, принадлежащей на праве собственности и ином законном основании, в силу чего обязано соблюдать требования Правил № 1284.

Согласно пункту 1 части 1 статьи 10 Закон о защите конкуренции запрещаются действия (бездействие) занимающего доминирующее положение хозяйствующего субъекта, результатом которых являются или могут являться недопущение, ограничение, устранение конкуренции и (или) ущемление интересов других лиц (хозяйствующих субъектов) в сфере предпринимательской деятельности либо неопределенного круга потребителей по установлению, поддержанию монопольно высокой или монопольно низкой цены товара.