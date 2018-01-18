Кузбасская Росгвардия готовит личный состав к холодам

Кузбасские врачи заочно консультируют пациентов Бригады скорой помощи выезжают к пациентам, у которых возникли проблемы с сердцем, и в кратчайшие...

В Кузбассе выпала почти месячная норма осадков за два дня Синоптики рассказали о том, какое количество снега выпало в прошедшие двое суток — до двух декадных...

В Новокузнецке мать довела 5-месячную дочь до дистрофии Суд Новокузнецка приговорил 27-летнюю местную жительницу к выплате штрафа в размере 30 тысяч рублей...