Кузбасская Росгвардия готовит личный состав к холодам

В связи с ухудшением погодных условий в управление Росгвардии по Кемеровской области провели комплекс дополнительных мероприятий по подготовке личного состава к выполнению служебных обязанностей в условиях низких температур. Ведомство усиливает контроль по обеспечению безопасности на объектах экономики, ЖКХ и энергетики. Таких в регионе насчитывается более 300. В связи с участившимися случаями обморожения, экипажи Росгвардии получили дополнительные инструктажи по оказанию экстренной помощи пострадавшим.На маршрутах патрулирования особое внимание экипажи уделяют детям и пожилым гражданам.
18/01/2018
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