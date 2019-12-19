Кузбасская Росгвардия озвучила предварительные итоги работы за 2019 год

В Управлении Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу под руководством начальника территориального управления генерал-майора Юрия Келя прошло совещание с командованием подразделений войск правопорядка региона.
На мероприятии озвучили предварительные итоги служебно-боевой деятельности. Так, сотрудники вневедомственной охраны осуществили более 33 тысяч выездов по сигналам «тревога», поступившим из охраняемых объектов. С начала года экипажи Росгвардии задержали за административные правонарушения свыше 4 тысяч человек и 376 подозреваемых в совершении преступлений.
Подразделениями лицензионно-разрешительной работы в ходе осуществления мероприятий по контролю за обеспечением сохранности оружия проведено более 53 тысяч проверок владельцев гражданского арсенала. За различные нарушения инспекторы аннулировали почти две тысячи разрешений и лицензий.
Генерал-майор Юрий Кель поставил руководителям подразделений региональной Росгвардии ряд задач по совершенствованию служебно-боевой деятельности и усилению межведомственного взаимодействия.
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