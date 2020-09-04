Кузбасская Росгвардия приняла участие в мероприятиях, посвященных дню окончания второй мировой войны

В Кемерове начальник Управления Росвгардии по Кемеровской области - Кузбассу генерал-майор Юрий Кель вместе с представителями других силовых структур, участниками локальных войн и губернатором Кузбасса Сергеем Цивилевым принял участие в мероприятиях посвящённых Дню окончания второй мировой войны в Год памяти и славы.

Совместно с начальником территориального управления в возложении цветов в честь кузбассовцев, погибших на фронтах Второй мировой войны, участвовали председатель совета ветеранов войск правопорядка полковник запаса Александр Халютин и заместитель командира отряда специального назначения «Кузбасс» по работе с личным составом подполковник Сергей Бервинов.

3 сентября 1945 года была одержана победа над Японией и фактически закончилась Вторая мировая война. Этот день символизирует бессмертный подвиг и героизм советских воинов, когда был побежден нацизм и начался переход к мирной жизни.

Возложив цветы к памятнику героям-кузбассовца, участники мероприятия почтили погибших минутой молчания.