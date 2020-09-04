Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Кузбасская Росгвардия приняла участие в мероприятиях, посвященных дню окончания второй мировой войны

В Кемерове начальник Управления Росвгардии по Кемеровской области - Кузбассу генерал-майор Юрий Кель вместе с представителями других силовых структур, участниками локальных войн и губернатором Кузбасса Сергеем Цивилевым принял участие в мероприятиях посвящённых Дню окончания второй мировой войны в Год памяти и славы.

Совместно с начальником территориального управления в возложении цветов в честь кузбассовцев, погибших на фронтах Второй мировой войны, участвовали председатель совета ветеранов войск правопорядка полковник запаса Александр Халютин и заместитель командира отряда специального назначения «Кузбасс» по работе с личным составом подполковник Сергей Бервинов.   

3 сентября 1945 года была одержана победа над Японией и фактически закончилась Вторая мировая война. Этот день символизирует бессмертный подвиг и героизм советских воинов, когда был побежден нацизм и начался переход к мирной жизни.

Возложив цветы к памятнику героям-кузбассовца, участники мероприятия почтили погибших минутой молчания.

Общество
Кемерово
kuzbassnews.ru
04/09/2020
Общество
Кемерово
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

В Кемерове открыли новую детскую поликлинику впервые за 20 лет
Власти Кемерова открыли новую детскую поликлинику впервые за 20 лет. Об этом сообщил министр...
В Новокузнецке памятник Маяковскому покрывается ржавчиной
Сам памятник располагается на пересечении ул. Орджоникидзе и пр. Металлургов. Бронзовая скульптура...
В Новокузнецке нашли нарушения при реконструкции площади перед мэрией
Заказчиком работ выступает управление капитального строительства (УКС) мэрии, подрядчиком –...
За сутки в Кузбассе коронавирусом заболели 90 человек, умерли двое
Региональный оперштаб представил данные по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией COVID-19...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2020
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus