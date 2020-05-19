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Кузбасская Росгвардия присоединилась к памятному проекту

  Заместитель начальника Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу полковник полиции Андрей Горбунов вместе с учащимся городской школы № 74 Вадимом Башмаковым прочитал на видео стихотворение Леонида Корнилова «Завещание павших». Акция призвана напомнить людям о важности сохранения памяти защитников Отечества, погибших на полях сражений.

    - Нельзя равнодушно относиться к тому, что где-то разрушают памятники героям Великой Отечественной войны, - подчеркнул росгвардеец. - Это не только стремление переписать историю, но и попытка разрушить правду.

    Полковник Горбунов – участник боевых действий на Северном Кавказе. За проявленную смелость в борьбе с терроризмом неоднократно был награжден правительственными наградами, в том числе орденом Мужества и медалью «За отвагу».

Общество
kuzbassnews.ru
19/05/2020
Общество
Новости Кузбасса

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