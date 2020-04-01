Кузбасская Росгвардия вместе с экстренными службами региона присоединилась к международной акции

В областном центре бойцы Росгвардии вневедомственной охраны вместе с коллегами из МВД, МЧС и Кемеровской клинической станции скорой медицинской помощи призвали граждан оставаться дома и беречь свое здоровье.

«Мы на работе ради вас! Останьтесь дома ради нас!» - с таким призывом обратились участники флешмоба к кузбассовцам.

В Кемеровской области в период нерабочих дней Росгвардия участвует в обеспечении правопорядка в обычном режиме. Сотрудники подразделений вневедомственной охраны ежесуточно будут нести службу на улицах города с целью предупреждения и пресечения правонарушений. Приоритетное внимание будет уделено защите объектов собственности, в том числе офисов, торговых организаций, которые временно приостановили работу и находятся под охраной.