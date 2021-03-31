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Кузбасские аграрии готовятся к посевной кампании 2021 года

Пока в полях лежит снег, аграриям нужно провести целый комплекс мероприятий: подготовить семена и удобрения, запастись топливом и горюче-смазочными материалами, чтобы в дальнейшем не допускать простоев и провести сев в сжатые сроки.

Сельскохозяйственное предприятие «Банновское» в Крапивинском округе к ремонту техники приступило еще в конце февраля. В хозяйстве существенно обновился автопарк. В 2019 году приобрели посевной комплекс Amazon DMC, в прошлом году — зерноуборочный комбайн CLASS TUCANO. К новому сезону уже закупили оборудование для внесения жидких азотных удобрений. «Банновское» — первое хозяйство в Крапивинском округе, внедрившее новую технологию хранения жидких удобрений. В конце прошлого сезона здесь установили два мягких резервуара, закупили часть удобрений для зимовки. Как только позволит погода, их начнут использовать в работе. Это позволит селянам оперативно обработать поля и сэкономить — осенью удобрения стоят значительно дешевле. Помимо этого, на предприятии в 2021 году возведут новый склад для хранения зерна.

Еще два новых зернохранилища откроют на предприятии «Плотниковское». На предприятии «Златозара» и в крестьянско-фермерском хозяйстве «ИП «Полухин» начали строительство зерносушильных комплексов.

Экономика
Топ
Крапивинский
kuzbassnews.ru
31/03/2021
Экономика
Топ
Крапивинский

Новости Кузбасса

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