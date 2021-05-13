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Кузбасские аграрии приступили к посадке овощных культур

Установившая в Кузбассе теплая погода позволила овощеводам региона выйти в поля. На сегодняшний день посажено 85 га картофеля и 70 га других овощных культур. О ходе посевной кампании 2021 года на областном аппаратном совещании отчитался министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса Андрей Ариткулов.

«Сельхозтоваропроизводители Кузбасса работают без праздников и выходных. Сейчас, когда агротехнические условия близки к идеальным, предприятия, на которых есть техническая возможность, переходят на круглосуточную работу. За майские праздники аграриям удалось ускорить процесс. Если на 30 апреля яровой сев составлял 2,7 тысяч гектаров, то сейчас цифра приближается к 100 тысячам», — отметил Андрей Ариткулов.

Глава ведомства сообщил, что параллельно с посевной полеводы региона ведут работы по задержанию в почве влаги. За время майских праздников обработали 436,5 тыс. га, что составляет 72% от валовой площади ярового сева. В основном это поля, расположенные в степной полосе региона. А в полях, которые находятся вблизи таежной зоны, почва оттаяла только на полметра. Поэтому график посевной корректируется в ежедневном режиме.

Первыми в поля вышли хозяйства Прокопьевского, Гурьевского, Ленинск-Кузнецкого и Промышленновского округов. На 10 мая яровой сев составляет 97,6 тыс. га площадей, в том числе 27 тыс. га пшеницы, 31 тыс. га ячменя, 21,6 тыс. га гороха, 7 тыс. га овса, 5,3 тыс. га рапса, 4 тыс. га кормовых культур.

Экономика
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kuzbassnews.ru
13/05/2021
Экономика
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