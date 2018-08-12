Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Кузбасские альпинисты терпят бедствие в Горном Алтае

Сигнал SOS поступил из Усть-Коксинского района Республики Алтай. Туристическая группа из 4-х человек из Кемеровской области терпит бедствие на горной вершине Ак-Кем (4 100 м).  На месте их стоянки резко испортилась погода, ветром порвало палатку, продукты питания и теплые вещи имеются, однако унесло альпинистское снаряжение, поэтому они  самостоятельно спуститься с горы не могут.

Экстренно помочь туристам не позволяет погода – в горах дождь, переходящий в снег, и сильный ветер.

Каждые три часа туристы выходят на связь со спасателями. Из последней информации стало известно, что травм у мужчин нет.

Исходя из особенностей местности, туристы соорудили укрытие от непогоды. У группы есть запас продуктов и газа, при помощи которого туристы топят лёд. Спуститься с вершины самостоятельно туристы не смогут, сказывается физическая усталость.

Спасатели поддерживают туристов, информируют о принятых мерах и о прогнозе погоды, дают рекомендации, как сохранять тепло и внутреннюю энергию, экономить радиосвязь. «Главное, не ограничивать себя в питье, а вода у них есть. В горах фактически зима, можно растопить лёд. Обезвоживание туристам не грозит. Насколько мы понимаем из общения, туристы опытные, понимают, где находятся, и также предпринимают усилия, чтобы продержаться до прихода помощи», - сообщил начальник Алтайского поисково-спасательного отряда МЧС России Владимир Овсиенко.

Общество
Происшествия
Топ
kuzbassnews.ru
12/08/2018
Общество
Происшествия
Топ
Новости Кузбасса
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2018
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus