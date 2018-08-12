Кузбасские альпинисты терпят бедствие в Горном Алтае

Сигнал SOS поступил из Усть-Коксинского района Республики Алтай. Туристическая группа из 4-х человек из Кемеровской области терпит бедствие на горной вершине Ак-Кем (4 100 м). На месте их стоянки резко испортилась погода, ветром порвало палатку, продукты питания и теплые вещи имеются, однако унесло альпинистское снаряжение, поэтому они самостоятельно спуститься с горы не могут.

Экстренно помочь туристам не позволяет погода – в горах дождь, переходящий в снег, и сильный ветер.

Каждые три часа туристы выходят на связь со спасателями. Из последней информации стало известно, что травм у мужчин нет.

Исходя из особенностей местности, туристы соорудили укрытие от непогоды. У группы есть запас продуктов и газа, при помощи которого туристы топят лёд. Спуститься с вершины самостоятельно туристы не смогут, сказывается физическая усталость.

Спасатели поддерживают туристов, информируют о принятых мерах и о прогнозе погоды, дают рекомендации, как сохранять тепло и внутреннюю энергию, экономить радиосвязь. «Главное, не ограничивать себя в питье, а вода у них есть. В горах фактически зима, можно растопить лёд. Обезвоживание туристам не грозит. Насколько мы понимаем из общения, туристы опытные, понимают, где находятся, и также предпринимают усилия, чтобы продержаться до прихода помощи», - сообщил начальник Алтайского поисково-спасательного отряда МЧС России Владимир Овсиенко.