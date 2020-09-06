Кузбасские археологи раскапывая поселение эпохи неолита обнаружили более 400 артефактов

За 20 дней работы, начиная с 17 августа 2020 года, археологи Института экологии человека (ФИЦ УУХ СО РАН) обнаружили более 400 артефактов на памятнике истории — древней стоянки людей, расположенной в границах спортивно-оздоровительного лагеря «Писаные скалы» в Яшкинском муниципальном округе. Изучены культурные комплексы раннего средневековья, раннего железного века, эпохи бронзы.

Сотрудники Института экологии человека, участники Научно-образовательного центра «Кузбасс» продолжают раскопки наиболее древних — неолитических — горизонтов (V – нач. IV тыс. до н.э.). Находки эпохи развитой бронзы залегали на глубине 70-85 см, а более древние, датированные эпохой неолита, — на глубине 90-110 см.



Наиболее древние находки представлены каменными отщепами, пластинами-вкладышами, наконечником стрелы, галечными орудиями. Особенно ценная категория находок — фрагменты керамической посуды, которую человек изобрел в период неолита. Сосуды орнаментированы прочерченными волнами, наколами, оттисками гладкого и гребенчатого штампов. Именно особенности керамического производства дают археологам возможность соотнести древности с культурами и народами прошлого.



Древнее поселение Писаная-4 было открыто в 2019 году в ходе разведки по правому берегу реки Томь. В результате работ прошлого года были выявлены границы памятника, составлен топографический план, выполнены разведочные раскопы (шурфы).

Работы проводятся в рамках проекта «Древняя история Кемерова», поддержанного Фондом президентских грантов и администрацией города Кемерово.