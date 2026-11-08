Кузбасские бойцы завоевали 49 медалей на чемпионате и первенстве мира по универсальному бою
В многофункциональном спортивном комплексе «Кузбасс-Арена» завершились чемпионат и первенство мира по универсальному бою.
За звание сильнейших боролись более 1000 спортсменов из 28 стран. По итогам общекомандного зачета уверенную победу одержала сборная России. Второе место заняла команда Таджикистана, третье — сборная Кыргызстана. Кузбасские спортсмены в составе сборной команды России показали впечатляющие результаты: они завоевали 49 медалей. Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса
08/11/2026
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