Кузбасские экологи обнаружили в Кемерове 11 несанкционированных свалок

С 18 по 22 сентября специалисты областного комитета природных ресурсов провели рейды в двух муниципалитетах.

Если в Краснобродском команда «ЭКОдесанта» не обнаружила несанкционированных свалок, то в Кемерово ситуация была не столь радужна.



Были обследованы Заводский, Ленинский, Центральный, Кировский, Рудничный районы и жилой район Лесная Поляна по обращениям активных граждан.

В результате выявлены 11 свалок общей площадью 149 кв. м.