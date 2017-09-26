Кузбасские экологи обнаружили в Кемерове 11 несанкционированных свалок

С 18 по 22 сентября специалисты областного комитета природных ресурсов провели рейды в двух муниципалитетах.
Если в Краснобродском команда «ЭКОдесанта» не обнаружила несанкционированных свалок, то в Кемерово ситуация была не столь радужна.
Были обследованы Заводский, Ленинский, Центральный, Кировский, Рудничный районы и жилой район Лесная Поляна по обращениям активных граждан.
В результате выявлены 11 свалок общей площадью 149 кв. м.
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