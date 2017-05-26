Кузбасские энергетики готовы бороться со стихией

В Новокузнецком районе на базе кузбасского филиала ПАО «МРСК Сибири» (входит в группу компаний ПАО «Россети») завершились интерактивные учения энергетиков, коммунальщиков и спасателей по взаимодействию и ликвидации последствий сложных технологических нарушений, вызванных стихийными явлениями. Участие в учении принял заместитель губернатора Кемеровской области Дмитрий Кудряшов, главный инженер ПАО «Россети» Дмитрий Гвоздев, главный инженер «МЭС Сибири» Александр Терсков.

Тренировка проведена по сценарию реальных событий 5 марта 2017 года, когда неблагоприятные погодные условия, снегопад и ветер с порывами до 27 метров в секунду вызвали нарушения в работе электросетевых объектов. Без электричества остались 7 тысяч бытовых потребителей, социально значимые объекты и объекты ЖКХ. При этом оперативная обстановка стремительно ухудшалась.

- В последнее время мы довольно часто сталкиваемся с экстремальными погодными условиями. Очевидно, что ситуация требует дополнительной консолидации усилий, разработки принципиально новых решений в оперативном управлении, - отметил главный инженер ПАО «Россети» Дмитрий Гвоздев. - Поэтому все сложные технологические нарушения подвергаются детальному анализу, чтобы своевременно принять меры, которые позволят повысить надежность функционирования электросетевого комплекса.

В ходе учений, в точности как и в реальной ситуации в марте, оперативный штаб принял решение привлечь дополнительные бригады и технику из других подразделений филиала, смежных сетевых компаний. Для осмотра линий электропередачи и поиска повреждений использовались беспилотные летательные аппараты - их мобильность в условиях труднопроходимой местности намного выше, чем штатного автотранспорта.

Также задачей учений стал четкий контроль за перемещениями и действиями персонала, оперативный обмен информацией, информирование населения о ходе восстановительных работ.

В ходе учений была продемонстрирована новая специальная техника, приобретенная в рамках заключенного с Администрацией Кемеровского области соглашения. В текущем году автопарк кузбасского филиала «МРСК Сибири» уже пополнился 41 единицами спецтехники, в том числе 19 высокопроходимыми бригадными автомобилями, 2 автогидроподъемниками, 9 бурильными машинами, 4 грузовыми бортовыми КАМАЗами для доставки грузов. Их применение позволит существенно повысить эффективность действий энергетиков в условиях неблагоприятных погодных явлений.

Подводя итоги тренировки, главный инженер ПАО «Россети» Дмитрий Гвоздев отметил, что она подтвердила правильность уже сделанных выводов. Он особо подчеркнул необходимость усиления превентивных технических мероприятий для предотвращения крупных технологических нарушений.