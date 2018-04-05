Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Кузбасские энергетики готовы к большой воде: 173 электросетевых объекта под особым контролем

173 электросетевых объекта сейчас находятся под особым контролем энергетиков во избежание нештатных ситуаций во время прохождения весеннего паводка. По прогнозам синоптиков начало ледохода на основных реках Кемеровской области ожидается к середине апреля.

Для обеспечения бесперебойного электроснабжения кузбассовцев при возможном осложнении ситуации специалисты филиала «МРСК Сибири»  - «Кузбассэнерго – РЭС» уже завершили весь комплекс профилактических противопаводковых мероприятий. Энергетики проверили состояние фундаментов опор в поймах рек, защиты оснований от ледохода, провели анализ схем заездов в предполагаемые участки затопления, обеспечили готовность дренажных устройств и водоотводных каналов на территориях подстанций к пропуску талых и грунтовых вод. За каждым объектом в зоне риска закреплены ответственные работники, которые регулярно проводят мониторинг ситуации.

По данным энергетиков, наибольшему риску подвержены питающие линии электропередачи и трансформаторные подстанции в центральной и южной частях области, в районах разлива рек Мундыбаш, Северная и Южная Уньга, Тыхта, Ускат, Кондома.

Общество
kuzbassnews.ru
05/04/2018
Общество
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Цивилев консолидирует все позитивные силы для развития Кузбасса
На пост временно исполняющего обязанности главы региона был назначен Сергей Цивилев.
В Госдуме попросили у нового главы Кузбасса высокий пост для Тулеева
Депутаты Госдумы от Кемеровской области попросили врио губернатора Сергея Цивилева поддержать...
Юные новокузнечанки украли из магазинов бижутерию и футболки
Две студентки одного из новокузнецких колледжей украли в одном магазине кольца, серьги, броши, а в...
Цивилёв пытался сбежать от журналистов
Журналисты оказались настойчивыми и всё-таки спросили Цивилёва об обысках у главы МЧС по ...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2018
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus