Кузбасские энергетики готовы к большой воде: 173 электросетевых объекта под особым контролем

173 электросетевых объекта сейчас находятся под особым контролем энергетиков во избежание нештатных ситуаций во время прохождения весеннего паводка. По прогнозам синоптиков начало ледохода на основных реках Кемеровской области ожидается к середине апреля.

Для обеспечения бесперебойного электроснабжения кузбассовцев при возможном осложнении ситуации специалисты филиала «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» уже завершили весь комплекс профилактических противопаводковых мероприятий. Энергетики проверили состояние фундаментов опор в поймах рек, защиты оснований от ледохода, провели анализ схем заездов в предполагаемые участки затопления, обеспечили готовность дренажных устройств и водоотводных каналов на территориях подстанций к пропуску талых и грунтовых вод. За каждым объектом в зоне риска закреплены ответственные работники, которые регулярно проводят мониторинг ситуации.

По данным энергетиков, наибольшему риску подвержены питающие линии электропередачи и трансформаторные подстанции в центральной и южной частях области, в районах разлива рек Мундыбаш, Северная и Южная Уньга, Тыхта, Ускат, Кондома.