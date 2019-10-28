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Кузбасские энергетики готовы к капризам природы

По прогнозам синоптиков, в ближайшие сутки на территории Кемеровской области продолжатся дожди с мокрым снегом и порывистым ветром до 25-27 м/с. В случае возникновения нештатных ситуаций в электросетевом комплексе мобильные силы Кузбасского филиала Россети Сибирь готовы оперативно приступить к ликвидации последствий. В настоящее время на предприятии реализуется комплекс превентивных мер.

Осуществляется непрерывный мониторинг метеообстановки, усилен контроль за объектами электросетевой инфраструктуры и обеспечено четкое информационное взаимодействие с главным управлением  МЧС России по Кемеровской области, а также с Администрацией Кузбасса. Энергетики мобилизовали все силы и средства для борьбы и устранения последствий непогоды

К оперативному реагированию на случай возникновения технологических нарушений  подготовлены 123 аварийно-восстановительные  бригады,  в состав которых входят 607 человек и 354 единицы техники. Все бригады укомплектованы необходимым инструментом, спецодеждой, оснащены высокопроходимой спецтехникой, подготовлены к круглосуточной работе в любых условиях.

Сотрудники электросетевой компании просят кузбассовцев проявить повышенное внимание и осторожность во время возможных снегопадов, усиления ветра и гололеда. При обнаружении оборванных проводов или других повреждений энергообъектов не приближаться к ним, а сообщить о неисправностях в региональную энергетическую компанию или отделение МЧС по номеру мобильного телефона 112. В ситуациях, связанных с отключением электроэнергии, потребителям рекомендуется оставить заявку на восстановление электроснабжения на сайте Светлая страна.рф.            

Общество
kuzbassnews.ru
28/10/2019
Общество
Новости Кузбасса

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