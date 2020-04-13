Кузбасские энергетики готовы к сезону пожаров и весеннему половодью

Персонал Кузбасского филиала компании «Россети Сибирь» в полном объеме выполнил все мероприятия по обеспечению надежной работы электросетевых объектов в паводковый и пожарооопасный периоды 2020 года.

С учетом прогнозных данных Гидрометцентра, ГУ МЧС по Кемеровской области, а также анализа статистики предыдущих лет, определены наиболее проблемные участки. В настоящее время продолжают вскрываться притоки Томи и река Яя, уже вскрылись малые реки Таштагольского района.

Всего в зоне риска – 36 трансформаторных подстанций, 17 подстанций 35-110 киловольт и отдельные участки 123 воздушных линий электропередачи. За всеми энергообъектами установлен контроль, в том числе, с помощью квадрокоптера. Созданы обходные и резервные схемы питания подстанций, выполнена ревизия состояния переходов воздушных линий электропередачи через водные объекты, проверены наличие и исправность вездеходной техники и плавательных средств, а также оборудования, сформирован аварийный запас.

Также кузбасские энергетики организовали постоянный мониторинг пожароопасной обстановки, проводят анализ сведений о возникновении аварийных ситуаций, вызванных пожароопасной обстановкой на электросетевых объектах или об угрозе их возникновения в зоне до 5 километров от энергообъекта.

Дополнительно в целях ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций Кузбасский филиал заключил 6 соглашений с подрядными организациями, которые готовы предоставить 9 укомплектованных всем необходимым бригад.

На период прохождения паводка и сезона пожаров обеспечено взаимодействие с территориальными органами Росгидромета, подразделениями МЧС, местными органами власти.

Энергетики напоминают кузбассовцам о необходимости соблюдения правил электробезопасности. В охранных зонах ЛЭП запрещено разводить огонь и складировать любые материалы. О нарушениях можно сообщать по телефону горячей линии: 8 800 1000 380 (звонок бесплатный).