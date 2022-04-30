Кузбасские энергетики готовы обеспечить надежное электроснабжение потребителей в майские праздники

В компании «Россети Сибирь» на период с 1 по 10 мая усилен контроль за работой электросетевых объектов для обеспечения надёжного и бесперебойного электроснабжения сибирских и дальневосточных регионов.

В филиале «Кузбассэнерго – РЭС» организовано круглосуточное дежурство ответственных лиц, оперативного и ремонтного персонала. Разработана четкая схема оповещения и вызова бригад в случае возникновения технологических нарушений. Приняты дополнительные меры по антитеррористической защищенности энергообъектов, пожарной безопасности, усилен пропускной режим.

В полной готовности к оперативному реагированию находятся 123 бригады численностью 635 человек. В арсенале энергетиков 30 резервных источников электроснабжения мощностью 100 и более кВт и суммарной мощностью 5602 кВт и 344 единицы спецтехники. Также проработаны схемы взаимодействия с местными властями и подразделениями ГУ МЧС по Кемеровской области.

Кроме того, для повышения надёжности электроснабжения на период длинных майских выходных ограничено проведение плановых ремонтных работ, связанных с необходимостью обесточивания потребителей.

Напоминаем, в «Россети Сибирь» действует круглосуточная «горячая линия» по всем вопросам электроснабжения: 8-800-220-0-220. По телефону можно сообщить о повреждениях на линиях электропередачи, обрыве или провисании провода, а также свои подозрения о чьём-либо незаконном вмешательстве в работу энергообъектов. Такие сообщения помогают энергетикам предотвратить сбои в электроснабжении потребителей.