Кузбасские энергетики готовы обеспечить надёжное электроснабжение потребителей в День шахтёра

В последнее воскресенье августа Кузбасс отметит главный праздник региона – День шахтёра. Но празднование начнётся уже в пятницу. В связи с этим энергетики с 26 по 28 августа будут работать в усиленном режиме, обеспечивая надёжное электроснабжение земляков.

Весь оперативный персонал филиала ПАО «Россети Сибирь» – «Кузбассэнерго – РЭС» уже с 26 августа будет переведён на усиленный режим работы для обеспечения надёжного и бесперебойного электроснабжения региона.

– Особое внимание мы уделяем обеспечению надёжности электроснабжения основных мест празднования Дня шахтёра. На случай нештатных ситуаций наготове имеются резервные источники электроснабжения, – отметил заместитель генерального директора – директор филиала «Кузбассэнерго – РЭС» Иван Клеймёнов.

Всего в филиале сформировано 123 аварийно-восстановительные бригады – это свыше 630 специалистов и 335 единиц техники. Сотрудники обеспечены необходимым оборудованием и средствами связи. К погрузке и передислокации готовы более 29 передвижных дизель-генераторных установок общей мощностью 5,35 тысяч киловатт.

В усиленном режиме подразделения Кузбасского филиала Россети Сибирь работают в течение всех значимых календарных и государственных праздников, особо важных мероприятий. Также проработаны схемы взаимодействия с местными властями и подразделениями ГУ МЧС по Кемеровской области.

Кроме того, на 26–28 августа ограничено проведение плановых ремонтных работ, связанных с необходимостью обесточивания потребителей.

Напомним, что для всех потребителей действует круглосуточная «горячая линия» по всем вопросам электроснабжения: 8-800-220-0-220. По телефону можно сообщить о повреждениях на линиях электропередачи, обрыве или провисании провода. Такие сообщения помогают энергетикам предотвратить сбои в электроснабжении потребителей.