Кузбасские энергетики готовы продолжить ремонтную кампанию на электрических сетях

Пока в Кузбассе продолжается режим самоизоляции, энергетики возобновляют плановые ремонтные работы. Это продиктовано необходимостью подготовки электросетевого комплекса к предстоящему осенне-зимнему периоду 2020-21 года. Более 700 человек ремонтного и производственного персонала приступают к работе.

Напомним, из-за спада экономической активности и массового перехода людей на удаленную работу, а особенно в связи с объявленной нерабочей неделей в конце марта энергокомпания приостановила проведение всех плановых регламентных ремонтов, чтобы не оставлять кузбассовцев без электричества, лишая их комфорта на несколько часов. Однако дальше откладывать работы невозможно: это грозит сбоем графика, и тогда сети окажутся не готовы к холодам. Чтобы избежать рискованных просрочек, специалисты Кузбасского филиала Россети Сибирь возобновляют регламентные ремонтные работы на энергообъектах.

Жесткое соблюдение графиков ремонтов особенно актуально в период карантинных мероприятий, когда из-за перераспределения энергопотребления большая нагрузка ложится именно на мелкие распределительные сети. Так по итогам последней декады марта рост бытового потребления электроэнергии в сетях Россети Сибирь превысил 1 %.

Сейчас трудовую вахту несут 735 энергетиков. 123 оперативных, ремонтных и мобильных аварийно-восстановительных бригады готовы приступить к работе в случае необходимости. В постоянной готовности 354 единицы спецтехники и 80 резервных источников снабжения электроэнергией.

Под особый контроль взято электроснабжение медицинских учреждений, центров приема звонков населения, объектов, обеспечивающих предоставление государственных услуг, сотовой связи и доступа к сети интернет, а также вычислительного оборудования.

Во всей группе компаний «Россети» дополнительное внимание уделяется взаимодействию с клиентами.

«Холода и плохая погода придут с наступлением осени без скидки на форс-мажор и вне зависимости от того, что сейчас происходит в стране и мире. Группа «Россети» должна на 100% и точно в срок реализовать весь запланированный комплекс мер по обеспечению надежного и качественного электроснабжения потребителей предстоящей зимой. Мы должны быть в числе лучших мировых практик не только по качеству и надежности электроснабжения, но и в вопросах связи с потребителями. Это означает, что мы не просто предоставляем высокое качество наших услуг, реально работающие онлайн-сервисы и быструю обработку поступающих звонков и обращений в электронной или письменной форме, это означает, что каждый наш сотрудник должен, просто обязан быть всегда на стороне клиента, стремиться найти решение вопросов и проблем, с которыми столкнулись потребители, предоставлять обратную связь не только в рамках существующих регламентов, а с максимальной пользой для обращающихся», - подчеркнул на недавнем штабе электросетевого комплекса генеральный директор группы компаний « Россети» Павел Ливинский.

Напоминаем, что связаться с энергетиками группы компаний можно посредством Единого портала электросетевых услуг www.тп.рф, через сайт компании, а также воспользовавшись новым мобильным приложением «Россети – личный кабинет», доступным пользователям устройств на Android и IOs. Для всех пользователей работает онлайн-сервис www.светлаястрана.рф. Кроме того, вам всегда готовы прийти на помощь и операторы контакт-центра по телефону «горячей линии» 8-800-1000-380 (звонок бесплатный).