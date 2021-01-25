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Кузбасские энергетики готовы противостоять крещенским морозам

В связи с аномальными морозами, пришедшими в регион, специалисты Кузбасского филиала Россети Сибирь работают в режиме повышенной готовности: усиливают дежурные бригады спецтехникой, контролируют работу оборудования, проводят внеочередные осмотры подстанций и линии электропередачи.

На севере области сегодня температура воздуха опустилась ниже 50 градусов. На данный момент ситуация на электросетевых объектах филиала стабильная. Надежное электроснабжение своих потребителей на всей территории Кузбасса готовы обеспечивать 124 аварийно-восстановительные бригады, а это 607 человек и 354 единицы техники.

Для предотвращения или, при необходимости, оперативного устранения нарушений в работе электросетевого комплекса Кузбасса, диспетчерские службы и ремонтно-восстановительные бригады «Кузбассэнерго - РЭС» находятся в состоянии круглосуточной готовности, обеспечены всей необходимой спецтехникой, оборудованием и средствами связи. К погрузке и передислокации готовы 27 передвижных дизель-генераторных установок. В случае необходимости, они обеспечат бесперебойное электроснабжение социально значимых объектов.

Во всех производственных отделениях усилен контроль состояния объектов энергетики. Круглосуточно работает call – центр предприятия. По бесплатному телефону 8-800-1000-380 потребители могут узнать всю необходимую информацию по вопросам электроснабжения.  

Общество
kuzbassnews.ru
25/01/2021
Общество
Новости Кузбасса

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