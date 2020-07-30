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Кузбасские энергетики готовят к зиме электрические сети в Ленинск-Кузнецком округе

Сразу в трех населенных пунктах Ленинск-Кузнецкого муниципального округа энергетики ведут работы по обновлению электрических сетей. Это позволит улучшить качество поставляемой электроэнергии и повысить надежность  электроснабжения для полутора тысяч сельских жителей.

Специалисты Кузбасского филиала Россети Сибирь полным ходом ведут ремонты в Торопово, Камышино и Свердловском, готовя электросетевое хозяйство к предстоящему отопительному сезону.

«Уже завершены работы по реконструкции линии электропередачи напряжением 0,4 киловольт в деревне Торопово и двух линий в селе Камышино. Сейчас наши бригады занимаются монтажом нового провода СИП в поселке Свердловский. Предстоит еще замена опор на линии 10 киловольт. На это делаем основной упор сейчас, пока погода позволяет», - рассказывает главный инженер Ленинского района электрических сетей Кузбасского филиала Россети Сибирь Евгений Кистерев.  

Всего в рамках подготовки к предстоящей зиме энергетики отремонтируют в округе 45 километров линий электропередачи 0,4-10 кВ, заменят около 200 опор ЛЭП, смонтируют более семи километров нового провода и обновят 14 трансформаторных подстанций. Для повышения надежности при неблагоприятной погоде нужно расчистить более 9 га просек. На все мероприятия энергетики направят свыше 12 млн рублей.

Напомним, в «Россети Сибирь» в круглосуточном режиме работает контакт-центр для потребителей. Позвонив или оставив голосовое сообщение по телефону 8-800-1000-380, жители могут задать любые вопросы, связанные с электроснабжением.

Общество
Топ
Ленинск-Кузнецкий
kuzbassnews.ru
30/07/2020
Общество
Топ
Ленинск-Кузнецкий

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