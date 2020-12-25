Кузбасские энергетики готовятся к сильным морозам

В Кузбасс идут морозы. Уже сегодня по прогнозам синоптиков температура к вечеру опустится до -36°С. Экстремально низкая температура, местами до -50°С, продержится нескольких дней. В связи с этим специалисты Кузбасского филиала компании «Россети Сибирь» проводят дополнительные мероприятия к несению максимальных нагрузок.

В связи с ожидаемым резким понижением температуры окружающего воздуха в регионе, с переходом на предстоящие праздничные дни, кузбасские энергетики обеспечили подготовку электросетевых объектов, установили особый контроль за работой оборудования, а также провели внеочередные осмотры подстанций напряжением 35-110 кВ: проверили уровень масла в трансформаторах, показания манометров герметичных вводов и элегазового оборудования, работоспособность систем обогрева оборудования, температуру и работы систем отопления помещений аккумуляторных батарей.

«Мы во всех филиалах дополнительно еще раз перепроверили наличие и достаточность аварийного запаса на местах хранения, готовность резервных источников электроснабжения к работе в условиях низких температур и укомплектованность персонала теплой одежды и средствами защиты от обморожения. Все в порядке!», – добавил заместитель генерального директора по техническим вопросам – главный инженер компании «Россети Сибирь» Игорь Сорокин.

Сотрудники Кузбассэнерго – РЭС будут работать все выходные, чтобы обеспечить жителям комфортное празднование нового года. 123 аварийно-восстановительных бригады в составе 607 человек и 354 единиц техники будут дежурить круглосуточно, чтобы в случае возможного технологического нарушения своевременно выехать на место и устранить повреждения в кратчайшие сроки. Все новогодние каникулы в режиме готовности к оперативному реагированию будут находиться еще и 9 мобильных аварийно-восстановительных бригад, укомплектованных транспортом, инструментами, защитными средствами, материалами, необходимой спецтехникой, а также 75 резервных источника электроснабжения (РИСЭ) мощностью около 3,8 МВт.

В круглосуточном режиме продолжает работать единый call-центр. По бесплатному телефону 8−800−1000−380 кузбассовцы могут узнать всю необходимую информацию по вопросам электроснабжения, сообщить о случаях технологических нарушений на энергообъектах. В ситуациях, связанных с отключением электроэнергии, потребителям рекомендуется оставить заявку на восстановление электроснабжения на сайте Светлаястрана.рф или в группах компании в социальных сетях.