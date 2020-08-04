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Кузбасские энергетики испытали новое «сердце» на подстанции «Заречная» для шахтеров

Специалисты Кузбасского филиала Россети Сибирь в рамках инвестиционной программы 2020 года приступили к завершающему этапу реконструкции подстанции напряжением 110 киловольт «Заречная» в городе Полысаево Кемеровской области. Обновленный энергообъект обеспечит качественное и надежное электроснабжение угольных предприятий и почти трех тысяч сельских жителей в Ленинск-Кузнецком муниципальном округе Кемеровской области.

Кузбасские энергетики уже завершили высоковольтные испытания нового силового трансформатора мощностью 40 мегавольтампер (МВА). Он заменит старый трансформатор мощностью 25 МВА. С учетом того, что в прошлом году специалисты филиала уже заменили один из трансформаторов, также с увеличением мощности с 25 до 40 МВА, общая мощность подстанции после реконструкции увеличится в 1,6 раз. Это повысит надежность электроснабжения шахт и жителей трех населенных пунктов в Ленинск-Кузнецком округе, даст возможность подключения новых потребителей. На обновление подстанции за два года энергетики направили почти 160 млн рублей.

Работы по замене второго трансформатора начались в мае. За это время энергетики организовали временную схему электроснабжения, специально смонтировали для этого и ввели в работу временный трансформатор.

«Сложность реконструкции действующих энергообъектов как раз и заключается в том, чтобы ни на минуту не ослабить надежность категорийных потребителей  - угольных предприятий. Для этого реализуются дополнительные мероприятия, которые обеспечивают необходимый уровень надежности на время проведения работ», – рассказал директор Кузбасского филиала Россети Сибирь Иван Клейменов.

На сегодня энергетики уже установили новый трансформатор на подготовленный фундамент, смонтировали сопутствующее оборудование, провели испытания. Предстоит еще смонтировать трансформаторы тока, релейную защиту, провести наладку. Завершить работы по реконструкции подстанции энергетики планируют до начала нового отопительного сезона.

Экономика
Ленинск-Кузнецкий
kuzbassnews.ru
04/08/2020
Экономика
Ленинск-Кузнецкий

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