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Кузбасские энергетики контролируют электроснабжение 77 пунктов сдачи ЕГЭ

Сегодня одиннадцатиклассники сдали два очередных государственных экзамена.  Энергетики приняли все необходимые меры для обеспечения надежного и качественного энергоснабжения объектов, задействованных в сдаче ЕГЭ. В Кузбассе таких пунктов сдачи Единого Государственного экзамена, находящихся в зоне ответственности Кузбасского филиала Россети Сибирь  – больше 70.

Основной период ЕГЭ в 2020 году проходит с 29 июня по 25 июля: сроки сдачи были сдвинуты из-за коронавируса. Это достаточно напряженный период в жизни как школьников, так и их родителей. Также это период особой ответственности для энергетиков за электроснабжение пунктов приема экзамена (ППЭ). Важное значение имеет техническая готовность ППЭ к проведению единого государственного экзамена, ведь именно от того, насколько качественно подготовлена техника – компьютеры, принтеры, сканеры, зависит и качество проведения экзаменов. При этом все аудитории оснащены видеокамерами, которые ведут трансляцию экзамена в онлайн режиме. А значит, бесперебойность подачи электричества  –  задача номер один у Россети Сибирь.

 

Энергетики взяли на себя обязательства по бесперебойному электроснабжению 495 пунктов. Наибольшее количество приходится на зону ответственности Красноярского (122), Алтайского (98) и Кузбасского (77) филиалов Россети Сибирь.

 

В связи с этим отменены все плановые ремонтные работы на электросетевом оборудовании, обеспечивающем электроснабжение мест проведения экзаменов. Проверены расположенные в непосредственной близости от учебных заведений электроустановки, проведено их дополнительное техобслуживание. За каждым пунктом проведения Единого госэкзамена закреплены аварийные бригады районных электросетей. Все резервные источники электроснабжения заранее перебазированы к пунктам сдачи и готовы к подключению в случае необходимости.  

 

Сегодня выпускники сдали экзамен по обществознанию и химии. Во время ЕГЭ технологических сбоев зафиксировано не было. Следующие экзамены по иностранному языку и биологии участники основного периода будут сдавать 20 июля.

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kuzbassnews.ru
16/07/2020
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