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Кузбасские энергетики надежно отработали в первую неделю крещенских морозов

 Специалисты кузбасского филиала «МРСК Сибири» надежно отработали в период аномально низких температур, которые держались в Кемеровской области с 20 января. Серьезных сбоев в работе электросетевого комплекса «Кузбассэнерго – РЭС» зафиксировано не было.

Так как сильные морозы, по сведениям Кемеровского Гидрометеоцентра, сохранятся еще в течение нескольких дней, специалисты Кузбассэнерго – РЭС продолжают нести трудовую вахту в особом режиме. 124 аварийно-восстановительные бригады Кузбассэнерго – РЭС обеспечены всем необходимым для оперативного реагирования на любые ситуации. К погрузке и передислокации готовы 25 передвижных дизель-генераторных установок. В случае необходимости они обеспечат бесперебойное электроснабжение социально значимых объектов.

В особом режиме также продолжает работать контакт–центр предприятия. По бесплатному телефону 8-800-1000-380 потребители могут узнать всю необходимую информацию по вопросам электроснабжения, сообщить о нарушениях.

Общество
kuzbassnews.ru
26/01/2018
Общество
Новости Кузбасса

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