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Кузбасские энергетики напоминают о необходимости соблюдения правил электробезопасности в охранных зонах ЛЭП

В связи с наступлением весеннего тепла, когда активизируются дачные, строительные и сельскохозяйственные работы, специалисты филиала «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» напоминают о необходимости соблюдать правила безопасного поведения вблизи электроустановок.

Руководители организаций и коммунальных служб, а также водители спецтехники с подъемными механизмами должны помнить о необходимости строгого соблюдения правил электробезопасности при проведении соответствующих работ в охранных зонах линий электропередачи (ЛЭП).

Манипуляции большегрузного транспорта вблизи ЛЭП представляют серьезную угрозу не только надежному электроснабжению потребителей, но и жизни и здоровью граждан, поэтому их проведение должно быть обязательно согласовано с электросетевой компанией. Лица, нарушившие данное требование, привлекаются к ответственности в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях РФ.

Также под проводами линий электропередачи запрещается разводить огонь, складировать горюче-смазочные материалы, размещать бытовые отходы и мусор, возводить какие-либо постройки, складывать дрова, солому, корма для животных.

Охранные зоны ЛЭП не место для игр и вообще присутствия человека. Поэтому здесь запрещено устраивать спортивные площадки, рынки, организовывать любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей. Это может привести к печальным последствиям. Особую осторожность следует соблюдать при непогоде: сильном ветре, ливне и грозах.

При обнаружении провисшего, а также оборванного провода, упавшего на землю, открытых дверей и люков электроустановок, а также поврежденной опоры необходимо немедленно сообщить об этом в местное отделение электросетей. Место, где находится упавший провод, необходимо оградить в радиусе 8-10 м, выставить охрану и никого не допускать до прибытия аварийной бригады. Прикосновение к оборванному проводу смертельно опасно для жизни!  

О необходимости соблюдения правил электробезопасности в охранных зонах ЛЭП энергетики напоминают населению регулярно, но, к сожалению, часто находятся те, кто сознательно пренебрегает ими. Сообщить о случаях нарушения правил нахождения и производства работ вблизи энергообъектов можно по телефону контакт-центра «МРСК Сибири» 8-800-1000-380 (бесплатно, круглосуточно). Сюда же можно обратиться за консультацией по поводу получения разрешения на работу в охранной зоне ЛЭП.

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kuzbassnews.ru
29/04/2019
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